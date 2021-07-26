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Задержали третьего участника банды, которая ввезла из Ирана героина на миллиард

27.07.2021 / 07:14
Задержали третьего участника банды, которая ввезла из Ирана героина на миллиард
Правоохранители задержали третьего участника транснациональной преступной наркогруппы, которая организовала международный канал контрабанды героина из Ирана на более чем 1 миллиард гривень.

Об этом информирует пресс-служба МВД.

"Двое организаторов международной наркогруппировки - граждан Турции - были задержаны 22 июля. Сегодня задержан третий участник банды. Об этом сообщил начальник Департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции Сергей Федченко", - говорится в сообщении.

"На днях сотрудники Департамента борьбы с наркопреступностью Национальной полиции в ходе спецоперации изъяли 368 кг героина. Это 1,5 млн доз, которые не попали в Украину и Европу. Это тысячи спасенных жизней от передозировок, от пагубной привычки, от смерти. Я хочу поблагодарить лично сотрудников Департамента по борьбе с наркопреступностью, которые больше года занимались документированием этого преступления", - проинформировал министр внутренних дел Денис Монастырский в Фейсбуке.

26 июля заместитель начальника Департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции Украины Вячеслав Сафонов проинформировал, что правоохранители установили личность третьего участника этой транснациональной преступной группы.

23 июля генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что правоохранители задержали двух братьев, граждан Турции - организаторов контрабанды героина на более чем 1 млрд грн.

Голосеевский райсуд Киева в тот же день избрал меры пресечения двум задержанным организаторам транснациональной преступной схемы, которые подозреваются в поставках героина из Ирана в Украину, в виде ареста без альтернативы залога.

Источник

героин, Иран
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