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Аномальная погода: в Бразилии - снегопады и самая низкая температура за 65 лет

30.07.2021 / 08:22
Аномальная погода: в Бразилии - снегопады и самая низкая температура за 65 лет
В Бразилии волна холодного воздуха принесла необычные для региона снегопады в несколько районов южного штата Риу-Гранди-ду-Сул.

Об этом сообщает G1.

Волна холодного воздуха, который сейчас проходит через юг страны, принесла снегопады минимум в 13 городов штата Рио-Гранде-ду-Сул: Пелотас, Сан-Франциско-де-Паула, Грамаду, Карлос Барбоза, Баге, Эрвал, Пиратин, Кашиас-ду -Сул, Марат и Фарропилья.

В других местностях штата Риу-Гранди-ду-Сул выпал град.

Как сообщает портал TN, 29 июля утром столбики термометров опустились до отметки почти - 8 градусов. В регионе зафиксировали самую низкую температуру в течение последних 65 лет.

Власти Бразилии готовятся к сильной волне холодов, которая, по прогнозам специалистов, будет самой холодной с 1955 года.

Синоптики прогнозируют, что снегопады и морозы в ближайшее время накроют три штата южной части Бразилии - Санта-Катарина, Риу-Гранди-ду-Сул и Парана. Кроме того, в течение ближайших нескольких часов температура воздуха будет снижаться в Рио-де-Жанейро.

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снег, холод, Бразилия
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