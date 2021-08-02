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Легковушка въехала в частный дом на Черниговщине - двое погибли, остальные в больнице

02.08.2021 / 07:54
Легковушка въехала в частный дом на Черниговщине - двое погибли, остальные в больнице
В субботу в 19.30 в полицию поступило сообщение о том, что в селе Мохнатин Новобелоуской ОТГ легковой автомобиль въехал в частный дом.

Об этом сообщает Сектор коммуникации полиции Черниговской области.

Правоохранители установили, что во время столкновения в автомобиле находились пять человек. За рулем легковушки была женщина 2003 года рождения. По предварительной информации, она не справилась с управлением и въехала в частный дом.

"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и две женщины получили травмы и сейчас находятся в больнице, двое мужчин умерли от многочисленных травм. В настоящее время полиция принимает меры по установлению личных данных одного из погибших мужчин и травмированной женщины", - говорится в сообщении.

Следователь полиции открыл производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, которое повлекло гибель нескольких лиц.

Такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Источник

ДТП, Черниговская область
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