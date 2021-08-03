В Запорожье горел многоэтажный дом, пламя тушили полсотни спасателей

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Ученые назвали болезни, которые вызывает загрязненный воздух
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Штамм Delta вызвал всплеск коронавируса в Токио и двух азиатских странах
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Анталья и другие пострадавшие от лесных пожаров провинции Турции объявлены зонами бедствий
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Во Франции в протестах против COVID-паспортов приняли участие более 200 тысяч человек
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В "Нафтогазе" назвали условие для снижения цены на газ
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Лашет пригрозил санкциями РФ в случае использования "Северного потока-2" против Украины
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Миссия МВФ посетит Украину в сентябре – глава МВФ
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Топ-9 самых модных длинных летних платьев - актуальные модели этого лета28.07.2021 / 11:06Последние новости рубрики
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