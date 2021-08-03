Войти | Зарегистрироваться
10:18

вторник,
03 августа
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Видео Видео

В Запорожье горел многоэтажный дом, пламя тушили полсотни спасателей

03.08.2021 / 09:54
В Запорожье горел многоэтажный дом, пламя тушили полсотни спасателей
В Запорожье горит крыша многоэтажного дома, на месте работает 56 спасателей и 15 единиц техники.

Об этом сообщили 2 августа в пресс-службе ГСЧС в Запорожской области.

"Горит крыша 4-этажного жилого дома по улице сержанта Медведьева. Ориентировочная площадь возгорания устанавливается. От ГСЧС работает 8 автоцистерн, 15 единиц техники и 56 человек личного состава", — прокомментировали спасатели.

Предполагаемая причина быстрого распространения огня - утечка газа.

Информации о причинах возгорания пока нет. На месте происшествия работали правоохранители, приехало руководство области.

В ОГА говорят, что пострадавшие от пожара люди будут временно расселены в общежитие педагогического колледжа.

Источник

пожар, Запорожье
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
3 августа
2 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.