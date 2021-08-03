В Запорожье горел многоэтажный дом, пламя тушили полсотни спасателей

Об этом сообщили 2 августа в пресс-службе ГСЧС в Запорожской области.

"Горит крыша 4-этажного жилого дома по улице сержанта Медведьева. Ориентировочная площадь возгорания устанавливается. От ГСЧС работает 8 автоцистерн, 15 единиц техники и 56 человек личного состава", — прокомментировали спасатели.

Предполагаемая причина быстрого распространения огня - утечка газа.

Информации о причинах возгорания пока нет. На месте происшествия работали правоохранители, приехало руководство области.

В ОГА говорят, что пострадавшие от пожара люди будут временно расселены в общежитие педагогического колледжа.

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