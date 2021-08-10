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Стивен Кинг напишет роман о коронавирусе

10.08.2021 / 07:49
Стивен Кинг напишет роман о коронавирусе
Американский писатель, автор многочисленных бестселлеров Стивен Кинг намерен написать роман о COVID-19.

Об этом он заявил в телешоу «Взгляд», которое ведет актриса Вупи Голдберг на телеканале АВС.

«Я хочу написать следующую книгу непосредственно о коронавирусе, - сказал он. - Хочу показать события 2020 года и посмотреть, как это будет работать в формате книги. Это должно быть довольно сложно».

Кинг также раскритиковал власти штата Флорида, где он сейчас живет, за игнорирование карантинных требований, в частности за запрет носить в школах маски. По словам писателя, губернатор Флориды Рон ДеСантис считает это посягательством на личную свободу.

«Но это не вопрос личной свободы. Это социальная проблема, проблема общественного здоровья. Если бы я закурил сигарету в супермаркете и выпустил дым тебе в лицо, разве это касалось бы только вопрос личной свободы? - отметил он. - Нельзя ставить на одну ступень личную свободу и необходимость носить эту проклятую маску, чтобы не распространять инфекцию».

 

Источник

коронавирус, Стивен Кинг
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