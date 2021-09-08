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В Стамбуле столкнулись два поезда, есть раненые

09.09.2021 / 06:18
В Стамбуле столкнулись два поезда, есть раненые
В Стамбуле столкнулись два междугородных поезда, семь человек получили ранения.

Об этом сообщает информационное агентство DHA.

«На станции «Верфь Тузла» экспресс-поезд, который двигался по маршруту Адапазары-Пендик, врезался в скоростной поезд, который двигался по маршруту Сегютлючешме-Конья», - сообщает агентство.

Столкновение произошло 8 сентября утром. Вследствие столкновения 7 пассажиров получили ранения и были доставлены в больницы. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Расследование инцидента продолжается, полиция выясняет причины аварии.

Источник

авария, поезд, Турция
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