В Стамбуле столкнулись два поезда, есть раненые

Об этом сообщает информационное агентство DHA.

«На станции «Верфь Тузла» экспресс-поезд, который двигался по маршруту Адапазары-Пендик, врезался в скоростной поезд, который двигался по маршруту Сегютлючешме-Конья», - сообщает агентство.

Столкновение произошло 8 сентября утром. Вследствие столкновения 7 пассажиров получили ранения и были доставлены в больницы. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Расследование инцидента продолжается, полиция выясняет причины аварии.

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