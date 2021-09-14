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В США взорвался жилой дом, СМИ сообщают о раненых

14.09.2021 / 06:15
В США взорвался жилой дом, СМИ сообщают о раненых
По меньшей мере четыре человека пострадали в результате взрыва жилого дома в районе города Атланта, столице американского штата Джорджия.

Как сообщило информагентство АР, инцидент произошел в воскресенье.

«В результате взрыва 12 сентября в пригороде Атланты произошел частичный обвал трехэтажного здания, в результате чего четыре человека получили легкие травмы», - отмечается в сообщении.

Причина взрыва устанавливается. В то же время отмечается, что местные коммунальщики получили от одного из жителей сообщении о сильном запахе газа незадолго до инцидента.

По информации спасателей, 90% территории рухнувшего здания уже исследовано, жертв не обнаружено. Остальные завалы расчищаются для того, чтобы продолжить поиски.

Сначала местные службы сообщили о двух пропавших без вести, которые могли находиться в одной из трех разрушенных квартир. Впоследствии они сообщили, что эти двое нашлись и находятся в безопасном месте.

Частично обрушившееся здание, а также несколько других домов вблизи эвакуировали. Организация Красного креста предложила эвакуированным жителям временное жилье.

 

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