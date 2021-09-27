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47-й Берлинский марафон: как это было и кто получит награду в €20 тысяч

27.09.2021 / 07:18
47-й Берлинский марафон: как это было и кто получит награду в €20 тысяч
Около 25 тысяч бегунов приняли участие в 47-м Берлинском марафоне. Лучшими в забеге стали представители Эфиопии.

Победителем 47-го Берлинского марафона стал 30-летний Гие Адола из Эфиопии с результатом 2:02:45.

Кенийский бегун Кенениса Бекеле, который ранее считался главным фаворитом, пересек финишную линию третьим, его результат - 2:06:47. Бекеле обошел его земляк Бетвель Йегон (2:06:14).

Среди женщин лучшей с большим отрывом стала Готитом Гебресласе из Эфиопии (2:20:09) с большим отрывом.

Победители (среди мужчин и женщин) получат приз в размере 20 тысяч евро. Если бы был побит мировой рекорд, вознаграждение составило бы 50 тысяч евро, впрочем, этого не произошло. В целом на Берлинских марафонах были побиты 7 мировых рекордов, последний раз - в 2018 году.

В общей сложности в воскресенье, 26 сентября, на дистанцию ​​42 км 195 м вышли почти 25 тысяч человек, далеко не все завершили забег у Бранденбургских ворот.

Организаторы подготовили для участников 120 тысяч литров воды, 70 тысяч бананов и 45 тысяч яблок.

В прошлом году марафон был отменен из-за пандемии.

Источник

марафон, Берлин
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