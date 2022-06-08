В Запорожье в монастыре УПЦ освятили новый храм

В Запорожье в Николаевском женском монастыре Украинской Православной Церкви освятили новый храм в честь Святой Троицы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, чин освящения возглавил митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

После освящения в новом храме была совершена Божественная литургия.

Архиерей поздравил настоятельницу обители игуменью Еввулу (Кругляк), сестер и верубющих с освящением храма, и пожелал хранить в сердце не только воспоминания об этом знаменательном событии, но и ту великую радость, которую даёт Господь.

«В то время как дьявол разрушает храмы на нашей многострадальной земле, Господь помогает строить и освящать новые. Это еще одно свидетельство того, что Господь никогда не оставляет человека в трудную минуту, если, конечно, он сам не захочет отказаться от Него», – сказал митрополит.

Владыка отметил, что обстоятельства современной жизни таковы, что у человека, живущего без Бога, практически нет шансов уцелеть – он будет раздавлен жизненными обстоятельствами.

«Если будем со Христом, если будем помнить, что даже волос с нашей головы не упадет без воли Божьей, нас ничто не сможет устрашить. Ведь даже самого немощного как физически, так и нравственно Господь способен сделать непобедимым. Нужно лишь уповать на милость Божью. Сегодня Он стучится в наши сердца нашими скорбями. Но при этом даёт Утешителя, чтобы не отчаивались и не унывали. И просит лишь об одном – не малодушествуйте, не предавайте, останьтесь со Мной, а Я вас никогда не оставлю», – сказал митрополит Лука.