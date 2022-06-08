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На Житомирщине, Буковине, Виннитчине, Днепропетровщине священники УПЦ отпели украинских воинов

08.06.2022 / 14:40
На Житомирщине, Буковине, Виннитчине, Днепропетровщине священники УПЦ отпели украинских воинов
Источник: Центр информации УПЦ
В епархиях выразили соболезнования родным и близким погибших воинов и призывали молиться об упокоении их душ

Священники Житомирской, Черновицкой, Винницкой, Криворожской епархий Украинской Православной Церкви отпели воинов ВСУ и территориальной обороны.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в епархиях выразили соболезнования родным и близким погибших воинов и призывали молиться об упокоении их душ.

На Житомирщине в храме Рождества Пресвятой Богородицы села Приветов протоиерей Александр Литвинюк совершил чин отпевания погибшего Защитника Украины Владимира Друзько.

На Буковине в селе Молница отпели защитника Родины Дмитрия Кожокару. Отпевание воина возглавил благочинный Герцаевского округа протоиерей Павел Думитру в храме в честь Вознесения Господня села Молница в сослужении духовенства епархии.

Священники Хмельницкого благочиния совершили чин погребения погибшего воина Виталия, жителя села Рыбчинцы Улановской территориальной громады Винницкой области.

В храме в честь иконы Божией Матери «Достойно есть» Кривого Рога протоиерей Виктор Галиц отпел погибшего в боях за независимость и суверенитет Украины криворожского военного Дениса Анистрата.

С начала полномасштабного вторжения погибший военнослужащий служил в батальоне территориальной обороны, но погиб во время несения боевого дежурства в одном из населенных пунктов Херсонской области.

Источник: Inpress.ua
отпевание, УПЦ, воины
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