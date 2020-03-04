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Кабмин ввел новую должность: будет во всех органах от министерств до госкомпаний

04.03.2020 / 14:52
Кабинет министров ввел новую должность руководителя цифровой трансформации, которая будет в каждом министерстве, областной администрации, госкомпании, агентстве и других центральных органах исполнительной власти.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook

Прямая речь: "Горячая новость ... в конце концов  приняли постановление в Кабмине по CDTO! CDTO – Chief Digital Transformation Officer, руководитель цифровой трансформации. На уровне государственных органов – это профильный зам.

Отныне такие позиции появятся в каждом министерстве, областной администрации, госкомпании, агентстве и других центральных органах исполнительной власти".

Первые CDTO в пилотном режиме появились в Херсонской ОГА и Харьковской мэрии.

Руководителей цифровой трансформации будет согласовывать, назначать и координировать Минцифры.

По словам Федорова, это будет "новый уровень менеджмента реализации государственной политики, новая профессия и новые возможности".

Он также добавил, что сейчас в Минцифры уже готовят систему подбора менеджеров, обучения, адаптации и систему KPI.

Источник 

Кабмин, должность, руководитель цифровой трансформации
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