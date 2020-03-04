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"Сработали четко": Скалецкая отреагировала на появление коронавируса в Украине

04.03.2020 / 15:23
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая считает, что медицинская система Украины сработала четко в ситуации появления коронавируса в стране.

Об этом сообщает Facebook-страница Скалецкой

Прямая речь Скалецкой: "Ситуация полностью контролируется. Медицинская система сработала четко, согласно утвержденных алгоритмов.

Напоминаю, что у нас есть более 2000 боксов и около 12000 коек в инфекционных больницах. Более тысячи врачей-инфекционистов и 5000 квалифицированных медицинских работников, которые знают – что и как делать в случае подозрения или заболевания коронавирусом".

Напомним: 3 марта в Украине сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом. Мужчина вернулся с Италии в конце февраля. В Министерстве здравоохранения рассказали, как не заболеть и о том, что маска не спасет.

Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019начали болеть с декабря 2019 года в Китае. Спустя два месяца вирус начал быстро распространяться в Европе.

По состоянию на утро 3 марта от коронавируса умерли 3118 человек, зафиксировано более 91 000 случаев заболевания, более 48 000 человек выздоровели.

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медицина, коронавирус, Скалецкая
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