Скалецкая в защитном костюме впервые встретилась с украинцами из Китая

Об этом 24 февраля сообщает Facebook-страница министра

Дословно: "Сегодня впервые встретилась с гражданами, эвакуированными из Китая. Посетила их комнаты на втором и третьем этажах санатория "Новые Санжары". Все здоровы. Ни у одного из эвакуированных подозрения на ОРВИ нет.

Мой костюм - обязательное требование эпидемиологов, нарушать которое я не имею права".

По словам министра, единые жалобы, которые она услышала, касаются только бытовых вопросов. И в "Новых Санжарах" поработают над тем, чтобы обсервация стала более комфортной.

Скалецкая поблагодарила всех, кто вынужден разместиться на обсервацию, за то, что они придерживаются всех правил.

Напомним: 20 февраля из Китая в Украину прилетели 72 человека: 45 украинцев и 27 иностранцев. Четыре человека из-за симптомов болезни не пустили на борт (3 украинца и 1 казахстанка).

Все эвакуированные из Китая будут пребывать на 14-дневной обсервации в медцентре "Новые Санжары" на Полтавщине.

Министр МОЗ Зоряна Скалецкая после протестов жителей Новых Санфар заявила, что проведет 14 дней на обсервации с эвакуированными.

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