Минздрав готовится восстановить санэпидконтроль в Украине, но не санэпидслужбу

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Китай разрешил здоровым нерезидентам Уханя покинуть карантинный город
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В Италии подтвердили 132 случая коронавируса, Венеция отменила карнавал
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В США заявили, что Россия ведет кампанию по дезинформации о коронавирусе
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РФ забрала с лайнера Diamond Princess зараженных коронавирусом россиян
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«Война» Бахматюка и Сытника. Названа реальная причина конфликта
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МВФ прогнозирует падение мировой экономики на 0,1% из-за коронавируса
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Сам себе режиссер: У Кличко платят сотни тысяч за ролики, которые набирают по три просмотра
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Милованов предложил Кабмину рассмотреть вопрос объявления конкурса на должность главы "Нафтогаза"
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В 2019 году украинцы в Польше потратили рекордную сумму денег — статистика
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Кличко похвастался, что на "стеклянном мосту" сэкономил 100 миллионов
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Ремонт, молотки и тысячи конвертов: На что Центр коммуникации Киевсовета тратит бюджетные миллионы
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В день траура радикально настроенные протестующие пытались организовать провокации на законной стройке Никольской Слободки
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Минздрав напомнил о мерах профилактики из-за китайского вируса
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Для чего нужен ультразвуковой увлажнитель воздуха
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Заболеют миллионы: на Украину надвигается вторая волна гриппа
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На востоке Турции из-за схода лавины закрыли шоссе
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SpaceX вывела на орбиту 60 спутников Starlink для раздачи интернета
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В Николаеве взорвали банкомат и украли 250 тысяч
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В Николаеве двух патрульных задержали за продажу марихуаны
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ДТП в Псковской области унесло жизни 8 украинцев
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В аэропорту Мадрида экстренно сел самолет со сломанным двигателем
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Американский сурок Фил спрогнозировал раннюю весну
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В "Борисполе" попрощались с погибшими в катастрофе самолета МАУ
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В США самолет рейса Лос-Анджелес - Шанхай сбросил топливо над городом
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На YouTube опубликовали запись с высоты на месте падения самолета МАУ
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