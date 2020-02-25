Минздрав готовится восстановить санэпидконтроль в Украине, но не санэпидслужбу

"Мы не будем восстанавливать санэпидслужбу, но система, которая будет обеспечивать санэпиднадзор и готовность к реагированию на эпидемиологические угрозы, будет восстановлена уже в ближайшее время", - сказал он на брифинге в Киеве в понедельник, 24 февраля.

Он уточнил, что речь идет о комплексных мероприятиях.

"Мы собираемся восстанавливать не санитарно-эпидемиологическую службу, мы собираемся восстанавливать систему готовности для реагирования, в том числе, на эпидемиологические угрозы и на опасности, связанные с токсикологическим характером. Это будет комплексный подход", - сказал он.

Как сообщалось, Совет национальной безопасности и обороны Украины в понедельник обратился к Кабинету министров Украины с предложением возобновить деятельность санитарно-эпидемиологической службы.

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