Греческий митрополит заявил, что продолжает поддерживать УПЦ, несмотря на недовольство Патриарха Варфоломея

Митрополит Нектарий Керкирский поддерживает Украинскую Православную Церковь и ее Предстоятеля Митрополита Онуфрия, несмотря на недовольство Константинопольского Патриарха.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм-канал митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки, об этом митрополит Керкирский и Паксийский Нектарий (Довас) сообщил ему во время встречи.

«Мне сказали, что патриарх Варфоломей очень расстроился и был недоволен моей позицией, но я поступаю так, как велит мне наша вера и моя совесть. Я знаю, что несколько архиереев ушли в ПЦУ, но уверен, что Церковь от этого не потеряла, а только приобрела, так как очищается от скверны. У нас тоже мнения архиереев разделились, но я тверд в своем убеждении и поддерживаю каноническую Церковь под предстоятельством Блаженнейшего Митрополита Онуфрия», - подчеркнул митрополит Нектарий.

По его словам, «внутри Константинопольской Церкви также существуют сильные разногласия по украинскому вопросу».

Комментируя предстоящее Всеправославное совещание Предстоятелей, митрополит Нектарий отметил, что главным является не количество прибывших Предстоятелей, а то, что большинство глав Церквей поддерживают проведение Всеправославного Собора.

Митрополит Нектарий Керкирский выразил свою поддержку священноначалию и верующим УПЦ.

«Я слежу за тем, что происходит в Украине, лично знаю Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и многих архиереев УПЦ. Поэтому сердце мое сегодня скорбит от того, что Матерь-Церковь пытаются разорвать. Молимся, чтобы Господь укрепил Вас, чтобы как Мудрый Врач уврачевал раскол, очистил Церковь от плевел», - сказал владыка.