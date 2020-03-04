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Корниенко об обновлении правительства: быть только "новым лицом" мало

04.03.2020 / 14:21
Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что к обновленному Кабмина должны присоединиться не просто "новые лица", а люди с управленческим опытом.

Об этом заявил Корниенко в эфире "Свобода слова"

Прямая речь: "О новых лицах. Мы не отказываемся от этой философии. Однако оказалось, что просто быть новым недостаточно. Надо быть новым и опытным в чем-то.

Мы ожидаем людей, которые являются новыми по духу. Возможно с опытом управленческим в сфере государственной власти или в сфере бизнеса. У нас есть определенная система, внутренняя, лифтов социальных, она уже работает".

В то же время глава партии назвал удачным примером назначении Дениса Шмыгаля на председателя Ивано-Франковской ОГА, а позже на вице-премьера по развитию громад. Это, по его мнению, доказывает то, что новые люди могут демонстрировать эффективные результаты работы.

Напомним: 4 марта состоится внеочередное заседание Верховной Рады, которая будет рассматривать "вопрос о Кабинете министров Украины и о деятельности МВД Украины, СБУ, ГБР, НАБУ, Офисе Генпрокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка".

Источник 

Кабмин, Корниенко
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