Нидерланды накрыло большим снегом

Из-за снегопадов и сильного ветра жителей страны призывают не выезжать без крайней необходимости, ведь дороги очень скользкие и опасные. По всей стране уже зафиксировано более 100 аварий, но пострадавших нет.

Дороги в стране расчищают с ночи. Интересно, что почти нет снега в городе Маастрихт.

Аэропорт города Эйндховен отменил все рейсы. В аэропорту "Схипхол", что возле Амстердама, были отменены десятки рейсов. Также остановилось движение поездов. Нидерландская железная дорога сообщила, что из-за сильного снегопада по всей стране поезда ходить не будут. Также затруднено движение общественного транспорта. Автобусы ходят с задержками.

Наслаждаются снегом в первую очередь дети. Вместе с родителями они играют в снежки и лепят снеговиков. На улицах можно встретить много людей в зимних костюмах, с санками и лыжами. Такая погода в Нидерландах продержится около недели.

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