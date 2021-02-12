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Львов засыпало снегом

12.02.2021 / 07:33
Городской голова Львова Андрей Садовой призвал предпринимателей объявить 12 февраля выходной день, чтобы уменьшить потоки людей, которые пользуются дорожной инфраструктурой, чтобы дать возможность коммунальщикам убрать снег.

Об этом сообщает 11 февраля пресс-служба Львовского городского совета.

«По данным синоптиков на 9 часов утра у нас во Львове 168% месячной нормы осадков. Если спрогнозировать эти снегопады, которые будут до конца дня и завтра, то мы за неделю времени имеем две месячных нормы снега. Фактически, может дойти до одного метра. Учитывая это, нам надо принимать непростое решение. Я сегодня обращаюсь ко всем учреждениям частной собственности по возможности объявить выходной день. Нам надо минимизировать потоки людей, которые пользуются нашей дорожной инфраструктурой, потому что нам надо убирать город, привлекая максимальное количество техники», - подчеркнул Садовый.

Мэр добавил, что это не касается тех предприятий, которые обеспечивают жизнедеятельность города, они должны работать.

В городе задействованы 218 единиц техники для уборки города. Около 70 единиц - та техника, которая привлечена от частного сектора.

Работники городских учреждений Львова выйдут убирать снег, потому что дворники физически не справляются.

«Они работают с шести утра целый рабочий день. Я обращаюсь ко всем жителям Львова - с пониманием отнестись к ситуации, не отказывайтесь от труда и там, где вы работаете, и там, где живете, берите лопаты и помогайте», - добавил мэр.

Также он сказал, что учебный процесс в школах будут организовывать дистанционно, а сады будут работать только в режиме дежурных групп.

Источник

снег, Львов
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