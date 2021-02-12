В Египте нашли древнейшую в мире пивоварню

Об этом сообщает АР.

По словам генсека Службы древностей Египта Мустафа Вазири, пивоварня может относиться к временам фараона Нармера, который правил в конце XXXII в. до н.э.

В пивоварне было обнаружено восемь помещений по 20 м в длину и 2,5 м в ширину. В них было примерно по 40 керамических резервуаров, в которых, вероятно, изготовлялось пиво.

По словам археологов, пивоварня, предположительно, была построена на территории Абидоса для проведения королевских ритуалов с пивом, учитывая, что археологи нашли доказательства использования пива в жертвенных обрядах древних египтян.

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