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В Египте нашли древнейшую в мире пивоварню

15.02.2021 / 06:05
Египетско-американская группа археологов обнаружила возможно самую древнюю пивоварню в мире на территории древнего города Абидоса.

Об этом сообщает АР.

По словам генсека Службы древностей Египта Мустафа Вазири, пивоварня может относиться к временам фараона Нармера, который правил в конце XXXII в. до н.э.

В пивоварне было обнаружено восемь помещений по 20 м в длину и 2,5 м в ширину. В них было примерно по 40 керамических резервуаров, в которых, вероятно, изготовлялось пиво.

По словам археологов, пивоварня, предположительно, была построена на территории Абидоса для проведения королевских ритуалов с пивом, учитывая, что археологи нашли доказательства использования пива в жертвенных обрядах древних египтян.

Источник

Египет, пивоварня
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