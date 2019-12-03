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Черновцы засыпает снегом

03.12.2019 / 09:14
В Черновцах после обеда 2 декабря начал сыпать снег, который не прекращается. Все коммунальные службы работают в усиленном режиме. На одной из дорог застряли несколько грузовиков.

"В настоящее время в автопарке ГорДЭПа, которое отвечает за содержание большинства дорог города, имеется 37 единиц техники. Также предприятие закупило дополнительно 1000 тонн чистой соли. Всего в наличии есть 1500 тонн соли, а также более 2 тысяч кубов смеси. Также впервые в этом году был закуплен очищенный речной песок, который, учитывая опыт соседних городов, не будет налипать на кузов и колеса автомобилей", - рассказал директор Департамента ЖКХ Черновицкого горсовета Владимир Бешлей.

В патрульной полиции Черновицкой области корреспонденту Укринформа сообщили, что на дороге вблизи села Валя Кузьмина Глыбокского района наблюдаются значительные осложнения в движении. Несколько грузовиков застряли на подъеме и почти перекрыли движение.

На месте работают патрульные полицейские, которые регулируют движение и предоставляют помощь водителям.

Остальные автодорог области находятся в удовлетворительном состоянии.

В Ужгороде также выпал обильный первый снег. Снегоуборочная техника работала в городе с утра. Кроме того, дороги посыпают противогололедных смесью.

Напомним, синоптики предупреждали о резком ухудшении погоды. В ближайшие дни снегом будет засыпать немало регионов Украины. 

Источник 

снегопад, снег, непогода, Черновцы
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