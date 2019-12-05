Войти | Зарегистрироваться
09:25

четверг,
05 декабря
Онлайн
5 продуктов, которые спасут от хандры
Жизнь
5 продуктов, которые спасут от хандры
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Жизнь
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Фото Фото

При пожаре в Одесском колледже пострадали больше 20 человек

05.12.2019 / 09:08
Двадцать один человек из числа пострадавших на пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса находятся сейчас в больницах.

Уром 4 декабря возник пожар на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

В помещении находилось около 400 человек.

Одна из преподавательниц учебного заведения Анна Бордюк умерла в горбольнице №1, мэр Одессы распорядился помочь в организации похорон. 

"Прошу полностью обеспечить медикаментами тех, кто пострадал во время пожара в колледже и попали в больницы, а также помочь в организации похорон умершего преподавателя учебного заведения Анны Бордюк ее мужу, работнику Управления ГСЧС", - обратился в конце заседания исполкома мэр Одессы Геннадий Труханов к руководителям департамента социального обеспечения и здравоохранения Елене Китайской и Елене Якименко.

По словам представителя департамента здравоохранения Аллы Калеевой, среди пострадавших от продуктов отравления во время пожара также девять учеников колледжа и пятеро пожарных. Причем двое - в тяжелом состоянии.

Часть пострадавших, которых не госпитализировали, разместили в соседнем здании Проминвестбанка.

По данным спасателей, общая площадь пожара на здании колледжа превысила 3000 кв. метров.

Источник 

пожар, гибель, Одесса, коледж
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
5 декабря
4 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.