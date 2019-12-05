При пожаре в Одесском колледже пострадали больше 20 человек

Уром 4 декабря возник пожар на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

В помещении находилось около 400 человек.

Одна из преподавательниц учебного заведения Анна Бордюк умерла в горбольнице №1, мэр Одессы распорядился помочь в организации похорон.

"Прошу полностью обеспечить медикаментами тех, кто пострадал во время пожара в колледже и попали в больницы, а также помочь в организации похорон умершего преподавателя учебного заведения Анны Бордюк ее мужу, работнику Управления ГСЧС", - обратился в конце заседания исполкома мэр Одессы Геннадий Труханов к руководителям департамента социального обеспечения и здравоохранения Елене Китайской и Елене Якименко.

По словам представителя департамента здравоохранения Аллы Калеевой, среди пострадавших от продуктов отравления во время пожара также девять учеников колледжа и пятеро пожарных. Причем двое - в тяжелом состоянии.

Часть пострадавших, которых не госпитализировали, разместили в соседнем здании Проминвестбанка.

По данным спасателей, общая площадь пожара на здании колледжа превысила 3000 кв. метров.

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