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На пепелище в Одесском колледже нашли тело женщины

06.12.2019 / 14:16
На месте пожара в одесском колледже найдено тело неустановленной взрослой женщины, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Дословно в сообщении: "Тело взрослой женщины без признаков жизни правоохранители нашли под обломками конструкций здания. Сейчас полицейские устанавливают ее личность".

Напомним, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже возник пожар.

4 декабря пожарным удалось локализовать пожар.

По данным на утро 5 декабря, единственная погибшая - 16-летняя студентка Ксения Бабенко.

Городской глава Одессы Геннадий Труханов предположил, что в здании не было отопления и пожар мог произойти в связи с тем, что в колледже пользовались электрообогревателями.

Мэр объявил в Одессе двухдневный траур из-за пожара в колледже.

По словам студентов, во время пожара в колледже не прозвучало тревожных сигналовили объявлений, многие ученики не сразу узнали о возгорании.

После пожара в одесском колледже числятся пропавшими 14 человек, среди них – 4 студента.

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пожар, колледж, Одесса
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