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Владельцу одесского отеля "Токио Стар" сообщили о подозрении

20.08.2019 / 10:46
Прокуратура Одесской области сообщила о подозрении владельцу отеля "Токио Стар", в результате пожара в котором погибли девять человек.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Вадиму Черному сообщено о подозрении в нарушении требований пожарной безопасности, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 270 УК Украины). Также он был задержан.

Принимаются меры для изъятия и исследования учредительных документов предприятия - владельца отеля, финансово-хозяйственной деятельности, установки, обслуживания пожарной сигнализации и других.

Продолжаются следственные действия с целью установления всех обстоятельств происшествия.

Напомним, пожар в гостинице "Токио Стар" по ул. Водопроводной в Одессе произошел в ночь на субботу, 17 августа 2019. Погибли девять человек, еще десять - пострадали. Сначала следствие рассматривало три основные версии произошедшего: нарушение правил пожарной безопасности, неосторожное использование огня постояльцами и поджог с целью сокрытия убийства. Однако после заключения судмедэкспертизы версию об убийстве больше не исследуют.

Продолжается также производство Государственного бюро расследований по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей работниками ГСЧС Украины в Одесской области.

18 августа проведены обыски на всех объектах, принадлежащих владельцу отеля Черному, в том числе в отеле "Звезда". Также обыскали апартаменты, принадлежащие бизнесмену.

Владелец отеля "Токио Стар" Вадим Черный считает, что работники охранной фирмы "Карабинер" не выполнили договорных обязательств в ночь на 17 августа относительно экстренного вызова спасателей ГСЧС на пожар, возникший в этом заведении. Сегодня Киевский райсуд Одессы рассмотрит представление следователя ГУ НП в Одесской области и прокуратуры об избрании меры пресечения Черному.

Источник 

пожар, гибель, гостиница, Одесса, Токио Стар, Вадим Черный
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