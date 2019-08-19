Дело Окружного админсуда Киева ведется с массой нарушений закона, - бывший замгенпрокурора

В деле Окружного админсуда Киева (ОАСК) наблюдается масса процессуальных нарушений, что может свидетельствовать о его политическом характере. Об этом заявил заслуженный юрист Украины, заместитель генерального прокурора Украины (2014-2015) Алексей Баганец, пишет Капитал.

«Обыски в суде проводились якобы из-за того, что судьи Окружного административного суда вмешивались в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей... Но почему они проводились в рамках уголовного производства, которое расследует Управление специальных расследований Генеральной прокуратуры под руководством Сергея Горбатюка? Если речь идет о совершении уголовного преступления судьями Окружного административного суда, о действиях, которые не связаны с коррупцией, то это дело должно находиться в производстве ГБР... Тем более, что следователи органов прокуратуры с ноября 2018 года не имеют права регистрировать и принимать в производство любые уголовные дела, поскольку что они лишены функций досудебного расследования», — напомнил он.

Юрист также отметил, что если следственные действия в этом производстве проводятся детективами НАБУ, то процессуальное руководство должно осуществляться антикоррупционными прокурорами.

«Почему в этой ситуации не соблюдены требования уголовно-процессуального законодателства? Это вопрос. И что это за проведение пресс-конференций, где звучат обвинения в адрес судей Окружного административного суда в совершении уголовных преступлений, если их вину еще нужно доказать в установленном законом порядке и подтвердить приговором суда. Для чего этот пиар? Пусть во времена Порошенко это было модно, но теперь у нас новый президент, а правоохранители действуют таким же способом, в нарушение требований закона», — заявил Баганец.

Он отметил, что не встает однозначно на позицию судей, которые видят в происходящем именно давление со стороны правоохранительных органов. В то же время, по мнению юриста, эта версия имеет право на жизнь, поскольку данным судом ранее принимались резонансные решения.

«Была ли это месть со стороны детективов НАБУ — трудно сказать, хотя я тоже этого не исключаю, потому что НАБУ это такой орган, который свою деятельность осуществляет без какого-либо контроля со стороны общества. Законом предусмотрено, что деятельность НАБУ должны ежегодно проверять, проводить внешний аудит, но уже прошло 4 года, а ни одной такой проверки НАБУ не проводилось. Это говорит о том, что бюро ведет свою деятельность без какого-либо контроля, автоматически допуская нарушения требований закона, в том числе прав и свобод человека и гражданина», — заявил он.

Он отметил, что в Украине в целом сформировалась порочная практика, когда людей признают виновными без решения суда.

«За последние 5 лет удалось убедить общество в том, что достаточно на брифинге, на пресс-конференции назвать людей виновными, вынести им там прямо за столом приговор, и уже не нужно это дело направлять в суд с обвинительным актом, чтобы суд принял решение — виновен человек или нет... Вагоны забегают вперед паровоза. Человек еще не признан виновным, а его уже назвали преступником. Дело Окружного административного суда Киева это один из таких примеров», — заявил Баганец.

Напомним, что 26 июля детективы Национального антикоррупционного бюро и Генпрокуратуры пришли в Окружной админсуд Киева с обысками по «делу Майдана». Как сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, руководство и четверо судей Окружного админсуда Киева обвиняются во вмешательстве в деятельность ряда судов, министерств и ведомств.

2 августа главе ОАСК и еще трем судьям были официально вручены подозрения.

Сами судьи считают обвинения необоснованными и заявляют о политическом давлении на суд.