Войти | Зарегистрироваться
12:26

вторник,
20 августа
Онлайн
Большая страна: 39% людей в мире имеют лишний вес, в Украине – 58%
Жизнь
Большая страна: 39% людей в мире имеют лишний вес, в Украине – 58%
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
Жизнь
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Дело Окружного админсуда Киева ведется с массой нарушений закона, - бывший замгенпрокурора

20.08.2019 / 11:03
На пресс-конференциях звучат обвинения в адрес судей ОАСК в совершении уголовных преступлений, но вина еще не доказана и не подтвержена приговором суда

В деле Окружного админсуда Киева (ОАСК) наблюдается масса процессуальных нарушений, что может свидетельствовать о его политическом характере. Об этом заявил заслуженный юрист Украины, заместитель генерального прокурора Украины (2014-2015) Алексей Баганец, пишет Капитал.

«Обыски в суде проводились якобы из-за того, что судьи Окружного административного суда вмешивались в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей... Но почему они проводились в рамках уголовного производства, которое расследует Управление специальных расследований Генеральной прокуратуры под руководством Сергея Горбатюка? Если речь идет о совершении уголовного преступления судьями Окружного административного суда, о действиях, которые не связаны с коррупцией, то это дело должно находиться в производстве ГБР... Тем более, что следователи органов прокуратуры с ноября 2018 года не имеют права регистрировать и принимать в производство любые уголовные дела, поскольку что они лишены функций досудебного расследования», — напомнил он.

Юрист также отметил, что если следственные действия в этом производстве проводятся детективами НАБУ, то процессуальное руководство должно осуществляться антикоррупционными прокурорами.

«Почему в этой ситуации не соблюдены требования уголовно-процессуального законодателства? Это вопрос. И что это за проведение пресс-конференций, где звучат обвинения в адрес судей Окружного административного суда в совершении уголовных преступлений, если их вину еще нужно доказать в установленном законом порядке и подтвердить приговором суда. Для чего этот пиар? Пусть во времена Порошенко это было модно, но теперь у нас новый президент, а правоохранители действуют таким же способом, в нарушение требований закона», — заявил Баганец.

Он отметил, что не встает однозначно на позицию судей, которые видят в происходящем именно давление со стороны правоохранительных органов. В то же время, по мнению юриста, эта версия имеет право на жизнь, поскольку данным судом ранее принимались резонансные решения.

«Была ли это месть со стороны детективов НАБУ — трудно сказать, хотя я тоже этого не исключаю, потому что НАБУ это такой орган, который свою деятельность осуществляет без какого-либо контроля со стороны общества. Законом предусмотрено, что деятельность НАБУ должны ежегодно проверять, проводить внешний аудит, но уже прошло 4 года, а ни одной такой проверки НАБУ не проводилось. Это говорит о том, что бюро ведет свою деятельность без какого-либо контроля, автоматически допуская нарушения требований закона, в том числе прав и свобод человека и гражданина», — заявил он.

Он отметил, что в Украине в целом сформировалась порочная практика, когда людей признают виновными без решения суда.

«За последние 5 лет удалось убедить общество в том, что достаточно на брифинге, на пресс-конференции назвать людей виновными, вынести им там прямо за столом приговор, и уже не нужно это дело направлять в суд с обвинительным актом, чтобы суд принял решение — виновен человек или нет... Вагоны забегают вперед паровоза. Человек еще не признан виновным, а его уже назвали преступником. Дело Окружного административного суда Киева это один из таких примеров», — заявил Баганец.

Напомним, что 26 июля детективы Национального антикоррупционного бюро и Генпрокуратуры пришли в Окружной админсуд Киева с обысками по «делу Майдана». Как сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, руководство и четверо судей Окружного админсуда Киева обвиняются во вмешательстве в деятельность ряда судов, министерств и ведомств.

2 августа главе ОАСК и еще трем судьям были официально вручены подозрения.

Сами судьи считают обвинения необоснованными и заявляют о политическом давлении на суд.

ОАСК, Баганец
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
20 августа
19 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.