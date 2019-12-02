Войти | Зарегистрироваться
09:40

понедельник,
02 декабря
Онлайн
5 продуктов, которые спасут от хандры
Жизнь
5 продуктов, которые спасут от хандры
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Жизнь
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Фото Фото

В центре Киева обстреляли авто, погиб ребенок

02.12.2019 / 09:07
В центре Киева вечером 1 декабря в результате обстрела автомобиля "Range Rover" погиб ребенок.

Об этом сообщают Отдел коммуникации полиции Киева, пресс-офицер Шевченковского райуправления полиции Анна Зубрева и свидетель события в комментарии Hromadske

По данным правоохранителей, инцидент произошел на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской, нападающий совершил один выстрел.

Дословно: "Злоумышленник выстрелом из неизвестного оружия стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне машины. По дороге в больницу ребенок скончался в карете "скорой".

В 17:15 в Киеве введена специальная полицейскую операцию для поиска злоумышленника. Был ли нападавший, который скрылся после преступления, на автомобиле, в настоящее время неизвестно. 

Следователи квалифицируют произошедшее как умышленное убийство. По факту начато уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители общаются со свидетелями и осматривают прилегающую к месту преступления территорию, в частности устанавливают наличие камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать злоумышленника.

Водитель Range Rover доставлен в управление полиции для дачи объяснений. 

Прямая речь Зубревой: "После того, как он даст показания следователям, мы будем знать его возраст и другие данные. Был ли это конфликт (между злоумышленником и пострадавшим - ред.), в настоящее время мы не знаем". 

По информации свидетеля инцидента, после выстрела человек в черной одежде сел за руль легкового авто и машина уехала. По ее словам, неизвестный - невысокий, среднего роста мужчина, не худой, был весь одет в черное, в маске.

"Range Rover начал движение, когда произошел выстрел - в этот момент переключился свет на светофоре на "зеленый" для машин", - добавила свидетель.

"После выстрела отец выбежал из машины с ребенком на руках, ребенок кричал, что ему больно, отец кричал "Вызывайте скорую". Потом  они побежали к ресторану "Марио", сидели, мама кричала. Приехала "скорая", почти одновременно приехала полиция". 

 

 
 
Источник
стрельба, Киев, Range Rover
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
2 декабря
29 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.