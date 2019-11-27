10 машин и автобус с пассажирами столкнулись на трассе "Киев – Одесса"

Об этом сообщает сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Черкасской области

Дословно: "26 ноября в 6:54 в Уманском районе на 225 км автодороги "Киев – Одесса" в условиях гололеда произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 11 транспортных средств".

В аварию попали 5 грузовых, 5 легковых автомобилей и 1 рейсовый автобус сообщением "Варшава – Херсон", в котором находилось 20 пассажиров.