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Уполномоченный по правам ребенка Кулеба попал в ДТП

25.11.2019 / 09:14
Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба вместе с двумя сыновьями попал в аварию и сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Об этом со ссылкой на источники сообщает "Зеркало недели".

По данным издания, с Николаем Николаевичем были старший сын Тимофей (находится в очень тяжелом состоянии в реанимации) и младший сын Елисей. Другие подробности происшествия неизвестны.

О том, что Кулеба попал в ДТП также написала на своей странице в Facebook певица и лидер Международного общественного движения "ЖИВИ" Оксамита Новачук.

Позднее было опубликовано видео ДТП, в котором пострадал уполномоченный Президента по правам ребенка Николай Кулеба. На записи видно, что машина Кулебы начала движение на красный свет.
Видео опубликовало издание "Киев Оперативный".

На этих кадрах видно, что машина Николая Кулебы стоит в правом ряду. Вместо того, чтобы повернуть направо, как предусмотрено правилами, водитель выезжает на перекресток. Это происходит, пока горит красный сигнал светофора.

Советник Министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Фейсбуке описал случившееся вот так:

"К сожалению, 24 ноября в 13.30 в поселке Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области житель села Гатное П., 1998 г.р., без постоянного места работы, управляя микроавтобусом Volkswagen, на перекрестке автодороги допустил столкновение с автомобилем Toyota под управлением Николая Кулебы, 1972 г.р., уполномоченного Президента Украины по правам ребенка".

Геращенко добавил, что оба водителя и двое пассажиров (из них один ребенок) получили телесные повреждения и госпитализированы.

"Нельзя отвлекаться от вождения! Нельзя ехать на красный свет светофора!" - добавил Геращенко.

"Киев оперативный" опубликовал также несколько фотографий с места происшествия.

Уполномоченный по правам ребенка Кулеба спровоцировал страшное ДТП, проехав на красный свет 01

Уполномоченный по правам ребенка Кулеба спровоцировал страшное ДТП, проехав на красный свет 02

Уполномоченный по правам ребенка Кулеба спровоцировал страшное ДТП, проехав на красный свет 03

Уполномоченный по правам ребенка Кулеба спровоцировал страшное ДТП, проехав на красный свет 04

 

Источник

ДТП, Кулеба
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