В Кулебы после ДТП переломаны ребра, его сын – без сознания

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В ОБСЕ заявили о нарушениях прав верующих УПЦ в Украине25.11.2019 / 16:44Последние новости рубрики
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Министр культуры заявил о том, что УПЦ не является «рассадником русского мира»
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Госдеп США: улучшение отношений с РФ зависит от выполнения ею минских соглашений
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Раскол между КП и ПЦУ: община Владимирского собора не хочет отдавать храм
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Зеленский вновь пообещал продажу земли иностранцам только после референдума и уменьшение объема концентрации земли в одних руках
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Украина получит 900 миллионов евро на дороги от ЕБРР и ЕИБ
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Коломойскому законодательно запретят вернуть Приватбанк
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Гончарук: ни ПриватБанк, ни средства из него не должны быть возвращены предыдущим акционерам
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Коломойский: ПриватБанк будет возвращен мне в ближайшее время
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Освобожденные из плена корабли ВМС зашли в украинский порт
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На Львовщине в результате пожара в воинской части погиб офицер
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В Запорожье проведут "апгрейд" 115-летней водонапорной башни
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Как Рада землю "продавала"
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Меркурий и Солнце устроят необычное шоу - один из 13 раз в столетие
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Расстрел авто в Княжичах заказал киевский бизнесмен
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Взрыв гранаты в центре Киева: двое погибших и одна ранена
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В Киеве "скорая" попала в ДТП: двое погибло, 5 пострадавших
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В центре Киева прошло вече против "формулы Штайнмайера"
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