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Киев накрыла гроза: десятки поваленных деревьев, разбитые машины

28.06.2019 / 09:16
В столице в полдень 27 июня прошла гроза с сильным ветром и ливнем.

В результате непогоды в городе попадали деревья, местные жители сообщали, что в воздухе летали оторванные ветви деревьев, а из окон срывало москитные сетки. 

 

Поваленные деревья зафиксировали на Контрактовой площади, Куреневке и в других районах столицы. 

 
 
 
 

На Почтовой площади ливень превратил дорогу на реку. На стройках срывало стройматериалы. А на некоторых улицах непогода остановила движение. 

На Броварском проспекте ветер повалил рекламные щиты. Также пострадали ряд автомобилей – на них попадали ветви и даже целые деревья. Несколько авто пострадали от оторванных кусков металлического забора.

Источник 

непогода, ливень, шквал, Киев
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