Киев накрыла гроза: десятки поваленных деревьев, разбитые машины

В результате непогоды в городе попадали деревья, местные жители сообщали, что в воздухе летали оторванные ветви деревьев, а из окон срывало москитные сетки.

Поваленные деревья зафиксировали на Контрактовой площади, Куреневке и в других районах столицы.

На Почтовой площади ливень превратил дорогу на реку. На стройках срывало стройматериалы. А на некоторых улицах непогода остановила движение.

На Броварском проспекте ветер повалил рекламные щиты. Также пострадали ряд автомобилей – на них попадали ветви и даже целые деревья. Несколько авто пострадали от оторванных кусков металлического забора.

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