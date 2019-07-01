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Иванка Трамп поразила шикарным образом на саммите G20

01.07.2019 / 09:28
Как известно, 37-летняя Иванка Трамп охотно участвует в официальных мероприятиях. Она с легкостью представляет Белый дом, демонстрируя осведомленность в политических и социальных вопросах.

Поэтому участие Иванки Трамп в саммите G20 не стало неожиданностью. Политик сопровождала своего отца и была его советником на всех встречах с мировыми лидерами.

Однако быть незаметной на событие Иванке Трамп не удалось, ведь знаменитая американка выбрала для саммита роскошные наряды, которые потрясли всех участников G20.

В последний день пребывания в Японии политик появилась в шелковом платье цвета сакуры. Наряд от популярного бренда Valentino имел цветочный принт и широкие рукава, которые сделали образ Иванки Трамп очень нежным и скромным. Талию она подчеркнула белым ремнем, а к наряду подобрала обувь на каблуках.

Но официальным визитом в Японию Иванка Трамп не ограничилась. Американка отправилась в Южную Корею, где появилась в потрясающем наряде голубого цвета из новой коллекции бренда Safiyaa. Миди-платье имело необычную зону декольте, которое Иванка Трамп дополнила брошью и украшениями с бирюзовыми камнями. Любимые туфли-лодочки Manolo Blahnik завершили look знаменитости.

Известно, что Иванка Трамп уже успела встретиться с президентом Южной Кореи и побывать на выступлении группы ЕХО. Во время своего визита президент США и его советник обсудят важный процесс денуклеаризации Северной Кореи.

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Иванка Трамп
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