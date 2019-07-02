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Пьяный на внедорожнике пытался заехать на пешеходный "мост Кличко"

02.07.2019 / 09:12
Столичные патрульные остановили нетрезвого водителя, который на внедорожнике пытался заехать на новый пешеходно-велосипедный мост в Киеве.

Об этом сообщает Патрульная полиция.

ЧП произошло около 5 утра 30 июня.

"Инспекторы, которые патрулировали пешеходный мост, увидели, как водитель автомобиля SsangYong совершил проезд по газону и пытался заехать на пешеходный мост. Патрульные остановили водителя за нарушение ПДД и при проверке его документов обнаружили у мужчины явные признаки алкогольного опьянения", - говорится в сообщении. 

 
 
 
Отмечается, что Драгер показал результат 0,58 промилле.  
 
 
 
"Патрульные составили на водителя протокол по ч.1 ст.130 (Управление в состоянии опьянения) КоАП и постановление по ч.1 ст.122 КУоАП за совершенное им нарушение ПДД", - говорится в сообщении.

Водителю грозит штраф в 10,2 тысячи гривен и год лишения права управления автомобилем.

Источник 

пьяный, нарушение ПДД, мост Кличко
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