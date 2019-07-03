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Обстрел боевиками медицинского авто в зоне ООС. Фото.

03.07.2019 / 09:17
Боевики атаковали медицинский "Хамер" 36-й бригады ВСУ во время эвакуации раненого бойца. В результате выстрела из "ПТРК" (по предварительным данным) от автомобиля остался один каркас.

Об этом сообщает источник InfoResist в зоне ООС.

Медики бригады выехали для эвакуации раненого бойца, которого подстрелил снайпер.

За рулем автомобиля находился старший матрос Сергей Майборода. Он погиб на месте.

Сержант Ирина Шевченко получила взрывную травму и ожоги. Ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Медики два часа боролись за ее жизнь, но она не выжила.

Обстрел боевиками медицинского авто в зоне ООС. Фото: InfoResist

Обстрел боевиками медицинского авто в зоне ООС. Фото: InfoResist

Обстрел боевиками медицинского авто в зоне ООС. Фото: InfoResist

Источник 

ООС, обстрел автомобиля
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