Жуткая гроза затопила почти весь город: Хмельницкий ушел под воду (фото)

После почти двухнедельной жары на город Хмельницкий, который находится на западе страны, внезапно обрушился жуткий ливень, который превратил улицы в сплошные потоки воды.

Сильнее всего досталось в регионе досталось центру Хмельницкого. Жуткими ливнями накрыло также Камянец-Подольский. Также поступали звонки от жителей Старосинявского и Тефипольского районов о затоплениях.

В Хмельницком сильнее всего затопило улицу Заречанскую, а также микрорайон Дубово. Движение транспорта в городе было парализовано, а на помощь местным жителям привлекли бригады областного ГСЧС.

В городе затопило не только улицы, но и частные дома, которых в некоторых районах очень много. Спасателям пришлось пожарными насосами и переносными мотопомпами откачивать воду.

Местные жители зафиксировали на фото и видео последствия разрушительной стихии и опубликовали в интернете.