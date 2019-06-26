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Жуткая гроза затопила почти весь город: Хмельницкий ушел под воду (фото)

26.06.2019 / 09:17
Погода в Украине продолжает шокировать жителей своими внезапными перепадами и аномальными явлениями.

Жуткая гроза затопила почти весь город: Хмельницкий ушел под воду (фото)

После почти двухнедельной жары на город Хмельницкий, который находится на западе страны, внезапно обрушился жуткий ливень, который превратил улицы в сплошные потоки воды.

Сильнее всего досталось в регионе досталось центру Хмельницкого. Жуткими ливнями накрыло также Камянец-Подольский. Также поступали звонки от жителей Старосинявского и Тефипольского районов о затоплениях.

В Хмельницком сильнее всего затопило улицу Заречанскую, а также микрорайон Дубово. Движение транспорта в городе было парализовано, а на помощь местным жителям привлекли бригады областного ГСЧС.

В городе затопило не только улицы, но и частные дома, которых в некоторых районах очень много. Спасателям пришлось пожарными насосами и переносными мотопомпами откачивать воду.

Местные жители зафиксировали на фото и видео последствия разрушительной стихии и опубликовали в интернете.

 

 
гроза, Хмельницкий
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