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​В Киеве уставший мост "рухнул" на проезжающее авто: фото

25.06.2019 / 09:16
24 июня с Южного путепровода в столице обвалилось бетонное покрытие и упало на проезжающий под ним автомобиль.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", соответствующие публикуя фото.

"Часть путепровода на Осокорках решила отделиться и упасть в бездну (на проезжающий автомобиль Renault). Видимо, устал ещё один...", - говорится в сообщении.

На снимках видно, что куски бетона с путепровода упали прямо на проезжую часть, а некоторые на проезжающий под мостом автомобиль.

Источник 

автомобиль, мост, бетонное покрытие
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