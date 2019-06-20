В Одесском зоопарке пополнение: у ланей появилось потомство — фото

«Малышам всего несколько дней, но они уже проявляют любопытство и игривый нрав, а также обладают отменным аппетитом», — отметили в пресс-службе мэрии.

Сейчас маленькие лани находятся под постоянным присмотром матерей, с интересом знакомясь с окружающим миром. Имен у новорожденных еще нет. По традиции в сентябре в зоопарке пройдет конкурс «Дай имя малышу», где и будут названы все детеныши этого года.

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