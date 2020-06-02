Кабмин намерен предложить экстерриториальные спецрежимы налогообложения - антикризисная программа

А также создать агентство по развитию малого и среднего бизнеса в рамках программы стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии COVID-19.

Согласно тексту программы, обнародованному на сайте Кабмина, правительство также планирует инициировать амнистию капитала, замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал, а также создать инструмент виртуального резидентства (e-Residency).

Среди запланированных инициатив - создание Службы финансовых расследований, автоматическое продление срока действия лицензий и разрешений, отмена некоторых видов налоговой отчетности, если эти данные могут быть взяты из реестров, а также оптимизация налогового администрирования и статистической отчетности.

Помимо этого, правительство намерено предложить временный запрет на плановые налоговые проверки бизнеса и усовершенствовать законодательство относительно BEPS.

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