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В РФ назвали условие доставки американцев на МКС "Союзом"
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В 25 городах США ввели комендантский час из-за протестов
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Число жертв коронавируса в мире превысило 369 тыс. человек
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Число жертв коронавируса в мире превысило 355 тыс. человек
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Меркель перед председательством в ЕС: Россия доставит нам хлопот
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Кабмин намерен предложить экстерриториальные спецрежимы налогообложения - антикризисная программа
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Григорий Суркис заработал за год более 117,5 млн грн
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Минэнерго планирует поднять норму потребления газа
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Рассекреченные декларации СБУ: экс-зам главы купил BMW, получил наследство и паркуется "у тещи"
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Глава СБУ Баканов впервые показал декларацию: испанской фирмы там нет
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В курортной Анталии выпал снег
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В Киеве открылось метро
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Лосята-погорельцы из Чернобыльской зоны останутся в харьковском экопарке на год
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Государственные музеи Берлина за неделю без карантина приняли 10 тысяч посетителей
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Украинская антарктическая экспедиция вернулась в Киев
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Обвал дома в Одессе: спасатели расчищают разрушенные конструкции
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09:18
В Одессе обвалилась часть жилого дома
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Полиция штурмом взяла квартиру, где держал оборону российский преступник
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Ливень в Киеве: к метро "Дорогожичи" и "Левобережная" пригнали спецтехнику
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В NASA показали вертолет для исследования Марса
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