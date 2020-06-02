Войти | Зарегистрироваться
13:41

вторник,
02 июня
Онлайн
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Кабмин намерен предложить экстерриториальные спецрежимы налогообложения - антикризисная программа

02.06.2020 / 13:21
Кабинет министров Украины намерен предложить введение экстерриториальных специальных режимов налогообложения.

А также создать агентство по развитию малого и среднего бизнеса в рамках программы стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии COVID-19.

Согласно тексту программы, обнародованному на сайте Кабмина, правительство также планирует инициировать амнистию капитала, замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал, а также создать инструмент виртуального резидентства (e-Residency).

Среди запланированных инициатив - создание Службы финансовых расследований, автоматическое продление срока действия лицензий и разрешений, отмена некоторых видов налоговой отчетности, если эти данные могут быть взяты из реестров, а также оптимизация налогового администрирования и статистической отчетности.

Помимо этого, правительство намерено предложить временный запрет на плановые налоговые проверки бизнеса и усовершенствовать законодательство относительно BEPS.

Источник

Кабмин, COVID-19, антикризисная программа
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
2 июня
1 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.