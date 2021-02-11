Войти | Зарегистрироваться
11:57

четверг,
11 февраля
Онлайн
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Жизнь
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

ЕС ожидает начала вакцинации от COVID-19 в Украине в феврале, но обеспокоен российской дезинформацией - Домбровскис

11.02.2021 / 11:17
Европейская комиссия вовлечена в процесс перепродажи без какой-либо выгоды вакцин от COVID-19 Украине из Польши и ожидает, что вакцинация будет начата уже в текущем месяце.

Об этом сообщил исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

Вместе с тем, по окончании встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в среду в Брюсселе, он отметил, что существует обеспокоенность в связи с влиянием российской дезинформации в вопросе вакцинации.

Домбровскис напомнил, что Европейская комиссия "изучает варианты помощи в предоставлении Украине вакцины". "Как часть программы COVAX Украина получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer в феврале и 2,2-2,7 млн доз вакцины AstraZeneca в первой половине (2021 – ред.) года. В дополнение Европейская комиссия помогает Польше в перепродаже 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca Украине, так как заключенные ранее (с компаниями - ИФ) договоры о поставках позволяют перепродавать (вакцины - ред.) без какой-либо выгоды", - сказал он.

"Комиссия помогает с контрактными договоренностями, экспортом и поставками из Польши в Украину посредством европейского цивильного механизма защиты", - уточнил Домбровскис.

В этой связи он выразил надежду "увидеть, что вакцинация будет начата уже в этом месяце". "Тем не менее, мы обеспокоены влиянием российской дезинформации на процесс вакцинации в Украине и готовы помочь в борьбе с этой дезинформацией и скептицизмом в отношении вакцинации", - добавил исполнительный вице-президент Еврокомиссии.

По его словам, прошедшая с украинским премьером встреча была "очень плодотворная", во время стороны обсудили ряд вопросов, которые "представляют интерес как для Украины, так и ЕС".

"Украина находится на высоких позициях в европейской повестке дня, и мы продолжаем предоставлять политическую, финансовую и техническую помощь. ЕС поддерживает усилия Украины, направленные по борьбу с пандемией COVID-19 различными путями. Прежде все, мы помогли переориентировать несколько программ по оказанию помощи с более чем 190 млн евро, направленных Украине, чтобы помочь разрешить возникшие… потребности", - напомнил Домбровскис.

Источник

 

вакцинация, Домбровскис, COVID-19
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
11 февраля
10 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.