Диалог, политическая воля и взгляд в глаза – на форуме «Люди мира» нашли рецепты завершения войны на Донбассе

В Святогорской лавре состоялся международный форум «Люди мира», на котором жители прифронтовых зон Востока Украины, представители гражданского общества и Украинской Православной Церкви, общими усилиями искали пути примирения украинцев.

Как сообщает Центр информации УПЦ, в ходе работы форума его участники обозначили главные проблемы на пути к достижению мира, а также предложили свои варианты их решения, к которым, надеются, прислушается власть для скорейшего завершения войны на Донбассе.

Диалог – прежде всего

Святогорская лавра, как площадка для проведения форума «Люди мира», была выбрана не случайно. Еще накануне мероприятия управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич), отмечал, что именно лавра в Донецкой области в первые дни вооруженного конфликта стала прибежищем для тысяч мирных людей, которые бежали от ужасов войны. Эти простые люди, чьи судьбы изменила война, и приняли участие в работе форума.

Открывая форум, митрополит Антоний подчеркнул, что Церковь всегда выступала против кровопролития и продолжает делать все возможное, чтобы приблизить день окончания войны.

«Мы с самого начала говорили, что война - это плохо, что нельзя воевать, нельзя разделять свой народ. Мы очень хотели бы, чтобы политики прислушались к голосу Церкви, а голос Церкви - это голос народа. Церковь будет делать все возможное для мира, и она делает. Священники и по ту, и по эту сторону, духовно поддерживают людей, для того, чтобы человек оставался человеком по своим качествам, чтобы люди не жили агрессией. Мы понимаем, что даст Бог и война закончится, но внутренняя агрессия, с которой человек уже жил много лет, никуда не денется, и эта сила агрессии будет где-то проявляться.

Церковь очень много делает, ведь почти в каждой епархии есть священники, которые занимаются воинами, которые возвращаются с войны. Помогают духовно: успокоиться и через церковные таинства вернуться в нормальное состояние. Форум - один из этапов того, чем занимается Церковь с самого начала существования конфликта. Заверяю вас, что каждый из нас: священник, иерарх и простые миряне будут делать все, что зависит от нас. Мы патриоты своей родины и мы понимаем, что преодолеть конфликт можно только когда мы сами достигнем внутреннего мира. И этим Церковь как раз и занимается, это главное предназначение Церкви: привести людей ко Христу, Который является миром и благодатью для каждого человека», - отметил митрополит Антоний.

О сложностях и проблематике жизни на прифронтовых территориях рассказала жительница поселка Жованка Людмила Пахомова.

«До войны в нашем поселке было 800 человек. На момент начала активных боевых действий нас уже осталось 370 человек, а сейчас, за 6 лет войны, нас осталось всего 105 человек. Преимущественно это старики, которым за 70 и которым некуда деться. Выживают как могут: за счет своих огородов и за счет гуманитарной помощи. У нас в поселке есть 7 детей, 5 из них школьного возраста. Дети ездят в школу в Опытное за 20 километров и на это в день у них уходит 3 часа. Все эти годы поселок находился под постоянными обстрелами. Не было такого дня, когда бы не летали пули и не рвались снаряды. Иной раз было очень страшно: месяцами жили в подвалах. Очень больно и горько, что такое происходит. Я призываю к миру и решению этого конфликта именно мирным путем и к диалогу», - сказала Людмила Пахомова.

О важности открытого и честного диалога заявил и продюсер, медиаэксперт Юрий Молчанов.

«Когда мы говорим о том, что война это трагедия, то мы говорим об аксиоме. Да, война это трагедия, доказывать это не нужно. Но у меня другой вопрос: как оценить масштабы этой трагедии? Для кого-то война это сухая статистика, повод для какой-то политической, дипломатической озабоченности, выразить волнение, меморандум написать какой-то. Для кого-то, война это импульс, чтобы включить дьявольский станок по извлечению денежных знаков на крови и страданиях людей. А есть те, кто в этой войне обнажил свой героизм, потому что люди искренне пошли защищать свою родину, землю, свои идеалы. Я искренне полагаю, что путь к примирению начинается с диалога, со взгляда в глаза, потому что глаза не обманут. Не надо говорить, надо общаться», - подытожил Юрий Молчанов.

Один из тех, кто пошел защищать родину в самом начале конфликта был Вячеслав Шевчук. Ветеран АТО рассказал, что власть обязана налаживать достойную жизнь на прифронтовых территориях, чтобы жители Украины по ту сторону линии разграничения видели перспективы.

«В 2012 году я уехал жить в Польшу, но, когда началась война для меня не было другого выбора, кроме как вернуться к себе домой и защищать свою землю. Сегодня, в первую очередь, нужно обращать внимание на наши территории Луганской и Донецкой области и показывать той стороне, что здесь жизнь. Если этого не сделать, то мир еще долго не наступит», - заявил Вячеслав Шевчук.

Дистанционно в дискуссии форума принял участие известный радиоведущий ВВС Сева Новгородцев. По мнению журналиста, ситуация на востоке Украины сейчас напоминает Первую мировую, когда солдаты долгое время вели окопную войну без цели и смысла.

«В окопной войне нет победителей, есть только жертвы, это война на истощение она бесполезна. Вооруженный конфликт уже привел к гибели тысяч жителей, разрушению гражданской инфраструктуры, огромному потоку беженцев. Форум «Люди мира» - это форум граждан, а не политиков. Мы пригласили на форум людей из зоны боевых действий, других областей страны, ветеранов АТО, представителей миссии ОБСЕ, Международного красного креста. Главные герои форума - мирные жители. И давайте прислушаемся к их голосу», - отметил Сева Новгородцев.

А в трагичных голосах войны, по словам педагога из прифронтового Покровска Ирины Золенко, отчетливее всего слышны детские голоса. Кстати, именно Покровск стал тем населенным пунктом, где осели тысячи вынужденных переселенцев.

«Психологические, физические травмы у детей, это намного хуже, чем травмы у взрослого человека. Ребенок не понимает, почему именно так происходит в его стране: почему плачет его мать, где его отец, почему ребенку пришлось оставить своих друзей и переехать. Как объединить детей это тоже вопрос. Нам нужно было научить детей не только математике, украинскому языку, а научить слышать друг друга, потому что они тоже украинцы. Маленькие, но патриоты нашего государства», - резюмировала педагог.

Тезис о важности обоюдного диалога красной нитью прошел через всю работу форума. Это подчеркнул и Предстоятель УПЦ Блаженнейший митрополит Онуфрий.

«Я убежден, что для того, чтобы начать мирный процесс, надо заглянуть друг другу в глаза. То время, когда мы видим глаза своего противника или врага, оно рассеивает многие стереотипы, которые складываются в человеческой душе, уме, от того, что мы не видим друг друга. Политики всегда что-то перетягивают на свою сторону, которая не всегда бывает объективной и полезной для всей Украины. Поэтому отсутствие политиков поможет людям более правильно понять, неполитизированно понять, свои добрые намерения и цели, к которым направляются - мир и согласие», - отметил Предстоятель УПЦ.

Вместе с тем диалог между людьми по обе стороны разграничения идет и не прекращался в течение всех лет войны. Так заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич отметил: свидетельство тому тот факт, что за 2019 год линию разграничения на Донбассе пересекли около 13 миллионов человек.

«Это означает, что люди общаются, хотят общаться и будут общаться. Чувствуется, что люди действительно желают мира. Наши желания материальны и рано или поздно реализуются, и чем сильнее будет это желание, чем больше людей будут этого хотеть, тем быстрее мир у нас наступит», - считает Николай Данилевич.

По мнению наместника Святогорской лавры митрополита Арсения, делать сверхусилий для примирения украинцам и не нужно.

«Примирение? А мы и не разделялись. Нас хотели разделить, возможно, кто-то хочет и сейчас, но мы не разделялись, мы были и остались одним народом у одной святой матери - нашей Церкви. Душу каждого человека Господь может изменить силой Своей благодати», - уверен митрополит Арсений.

Режиссер-документалист и Боливии Соледад Домингез, которая изучает опыт миротворческой деятельности в латинской Америке, в обращении к участникам форума добавила, что о конфликте на Донбассе знают далеко за пределами Украины и болеют за то, чтобы в сердце Европы наконец-то наступил мир.

«Простые люди в Украине заслуживают это главное человеческое право - жить в мире в равенстве и без ненависти», - заявила Соледад Домингез.

Политики без воли

Участники форума сошлись во мнении, что одного только желания мирных людей поскорее завершить войну недостаточно. Краеугольный камень проблемы - отсутствие политической воли.

«Проблема должна решаться глобально. Мы должны стремиться восстановить мир, прекратить войну и реинтегрировать Донбасс в Украину. К сожалению, очевидно, что на это нет политической воли. Власти и Украины с одной стороны и Донецка и Луганска с другой, делают все для того, чтобы людей разобщить, разъединить», - отметил уроженец Донецка, глава общественной организации «Институт мира» Максим Ленко.

«Я надеюсь, что в ближайшее время хватит и политической и человеческой и Божией милости на то, чтобы прекратить эту войну, прекратить это кровопролитие и наладить добрые искрение отношения, которые у нас были до этого», - добавил заслуженный врач Украины, директор Национального института хирургии и трансплантологии им. Шалимова, профессор Александр Усенко.

По словам магистра Высшей Лондонской школы экономики Ирины Мартин, война разрушает не только людские судьбы, но и экономику страны, а значит, политики просто обязаны прекратить конфликт.

«Война это еще и утерянные возможности: экономические, возможности нормально жить. Но проблема в том, что пока на этой территории идет война, ни одна инвестиционная компания не хочет вкладывать деньги в эту страну. Не только в Донбасс, но и вообще в Украину. Пока не закончится война, инвестиции сюда не придут, и я думаю, что нашим политикам стоит задуматься об этом», - резюмировала Ирина Мартин.

А заставить политиков не только «задуматься», но и сделать конкретные шаги на пути к миру, по мнению журналиста, уроженца Славянска Игоря Гужвы, должны сами люди.

«Мы видим и слышим, как политики очень много говорят о войне, о мире - Минский процесс, Нормандский формат, встречи в Берлине, в Париже, саммиты, онлайн-конференции... Есть много слов по этому вопросу, нет одного, главного - нет результата. Потому что политики могут говорить об этом вечно - они зарабатывают на этом политические очки, кто-то зарабатывает на этом деньги, а страдают люди - те, которые живут на земле, где идет война. Думаю, что пока сами люди не заставят власти идти по пути мира, мы можем еще очень долго смотреть и слышать, как политики будут о мире говорить, особенно перед очередными выборами. Задача людей, задача гражданского общества - заставить политиков закончить войну», - подчеркнул Игорь Гужва.

Анастасия Горобец, Центр информации УПЦ.