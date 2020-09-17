Оксана Марченко: «Моих детей испытание публичностью сделает крепче и милосерднее»

Такими сокровенными переживаниями поделилась жена известного политика Виктора Медведчука телеведущая Оксана Марченко с изданием «КП в Украине».

«Грязи в наш адрес льется много. Но Бог всем судья. Надеюсь, что моим детям выпало это испытание, чтобы стать крепче, мужественнее и милосерднее, - отметила она. - Дети все понимают, у них есть свое мнение обо всем этом. Сейчас, когда сын и дочь повзрослели и психологически окрепли, страдают несколько меньше, но душевных переживаний никто не отменял».

Телезвезда призналась, что и ее сын Богдан, и дочь Даша избегают публичности: «Проблема в том, что за нами пристально следят разные люди, и не у всех по отношению к семье добрые намерения. Поэтому мои дети в этом смысле «дуют на воду» - слишком много им пришлось узнать о «преследовании за политические взгляды».

И хотя недавно Оксана Марченко опубликовала в сети фото сына в день его 23-летия, сама звездная мама признает – она уважительно относится к желанию своих детей не выставлять их жизнь напоказ.

«Мои дети не любят такие публикации, и я стараюсь не злоупотреблять их терпением. Я уважительно отношусь к их нежеланию «публичности» с тех пор, как они стали говорить об этом, - отметила телеведущая. - В большей степени это касается дочери. Когда она сочтет нужным, будет рассказывать о своей жизни, но это будет ее решение».

Марченко также пошутила, что надеется, когда ее дочь начнет вести свой микроблог, она пригласит свою именитую маму в друзья. А вот сама ведущая предпочитает не церемониться со злобными хейтерами в социальных сетях. «Бан - это такой инстаграмный «адик». Я без сожаления отправляю туда всех «чертей», где им и место», - уверила она.

Напомним, Оксана Марченко – известная телеведущая программ «Доброго ранку, Україно!», «УТН-Панорама», «Моя профессия», политического ток-шоу «Час», «Україна має талант», «Х-фактор». Автор известного документального цикла «Имена», участница пятого сезона шоу «Танцы со звездами». С 2003 года - жена известного политика, ныне народного депутата и председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. Мама двоих детей.