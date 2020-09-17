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"Евросолидарнисть" поддержит Кличко на выборах в Киеве

17.09.2020 / 12:51
"Европейская солидарнисть" поддержит на выборах городского главы Киева нынешнего мэра Виталия Кличко.

Об этом сообщил председатель Киевской городской организации партии Владимир Прокопов на съезде 16 сентября

Прямая речь: "У нас сейчас спрашивают, а кого вы будете поддерживать на должность киевского городского головы? В 2015 году мы с вами делегировали на должность киевского городского головы действующего мэра Виталия Кличко. Именно в то время Петр Порошенко начал курс на децентрализацию. Благодаря этому существенно увеличен бюджет столицы, это открыло нам возможность для реализации большого количества проектов. Без децентрацизации это было бы невозможно.

Поэтому сейчас на должность киевского городского головы мы поддержим действующего нашего мэра, который реализовал политический курс пятого президента Украины".

16 сентября состоялся съезд "Евросолидарности", где объявили первую 10-тку списка партии в Киевсовет. Возглавила список под №1 жена пятого президента Петра Порошенко - Марина.

Напомним: 15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года. Согласно ему, местные выборы состоятся по всей Украине, за исключением оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Источник

Кличко, Выборы, Евросолидарность
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