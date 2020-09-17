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Марина Порошенко возглавила список "Евросолидарности" на выборах Киевсовета

17.09.2020 / 12:20
На съезде партии "Евросолидарность" выдвинули жену экс-президента Марину Порошенко первой в списке политсилы на выборах в Киевский городской совет.

Об этом свидетельствует трансляция съезда на странице "ЕС" в Facebook

Прямая речь: "Я знаю, что первый вопрос ко мне будет: Почему я иду в политику? Сразу хочу сказать, не чувствую себя политиком. В первую очередь, я гражданка своей страны, которую я очень люблю. И мне не безразлично, что будет с Украиной, как будет развиваться наша столица".

 Выступая на съезде, Марина Порошенко поблагодарила членов партии за доверие, а своего мужа Петра – за поддержку.

Она отметила, что" политика – это не красивые лозунги, а конкретные действия " и напомнила о своих "конкретных действиях" в гуманитарной и социальной сфере в статусе первой леди.

Жена Порошенко сообщила, что за ней в первой пятерке списка идут - секретарь Киевсовета Владимир Прокопив, юрист, правозащитник и бывший нардеп Леонид Емец, лидер молодежной "ЕС" Динара Хабибулаева и ветеран и волонтер Александр Погребиский.

Напомним: 15 сентября стало известно, что "Европейская солидарность" планирует подать жену пятого президента Петра Порошенко Марину первым номером в списки в Киевский городской совет.

15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года. Согласно ему, местные выборы состоятся по всей Украине, за исключением оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Источник

выборы, Киевсовет, Марина Порошенко
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