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Разрыв между партиями Зеленского и Порошенко сократился

27.06.2019 / 09:44
Очередной опрос украинцев показал, что отрыв партии "Слуга народа" от преследователей в избирательной гонке в среднем меньше, чем в предыдущих исследованиях.

Об этом свидетельствует результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" совместно с "Центром Разумкова" с 13 по 20 июня.

Согласно исследованию, среди тех, кто пойдет на выборы и определилось с выбором, 42,7% украинцев готовы на внеочередных выборах Верховной Рады 21 июля проголосовать за "Слугу народа" Владимира Зеленского, 10,5% хотят поддержать "Оппозиционная платформу – За жизнь", 10,2% - за "Батькивщину", 9,8% - за "Европейскую солидарность" Петра Порошенко и 6,4% хотят видеть в парламенте партию "Голос" Святослава Вакарчука.

На грани преодоления 5-процентного барьера прохождения в Раду партия "Сила и честь" Игоря Смешко (5,2%) и "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко (4,1%).

"Перспективы других политических сил попасть в Верховную Раду можно оценить как минимальные", - говорят авторы исследования.

Согласно опросу, большинство граждан (81%) намерены принять участие в парламентских выборах Украины: 51% в этом уверены и еще 30% примут участие "скорее всего".

Опрос был проведен во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА посольства Королевства Нидерландов.

Напомним: опрос, который в июне провели Украинский институт социальных исследований им. Яременко и центр "Социальный мониторинг", показал, что за партию "Слуга народа" готовы проголосовать 45,3% людей, за "Оппозиционную платформу - За жизнь" - 12,1%, за "Батькивщину" - 8,8%, за "Европейскую солидарность" - 8,4% и за "Голос" - 6,8%.

В то же время июньское исследование группы "Рейтинг" свидетельствует, что те же 45,3% опрошенных поддерживают партию "Слуга народа", "Оппозиционная платформу - За жизнь" - 12,1%, партию "Голос" - 8,4%, "Европейскую солидарность" - 7,2% и "Батькивщину" - 7%.

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выборы, опрос, Слуга народа
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