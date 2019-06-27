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Штаб ООС сообщил о состоявшемся первом этапе отвода украинских подразделений в Станице Луганской под наблюдением ОБСЕ

27.06.2019 / 10:15
У КПВВ "Станица Луганская" в среду, 26 июня, днем состоялся первый этап отвода украинских подразделений под наблюдением ОБСЕ, о действиях противника в настоящее время неизвестно.

Об этом сообщает штаб операции объединенных сил.

"Сегодня в полдень украинские военные отошли с одной из позиций, которая находилась перед КПВВ "Станица Луганская". Все происходило под наблюдением представителей ОБСЕ, которые были по обе стороны. Кроме того, за отводом войск наблюдал лично командующий объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский. По его словам, это первый этап отвода сторон от окраин Станицы", - говорится в сообщении на странице ООС в Фейсбуке.

В штабе пояснили, что по сигналу сигнальных ракет с украинской стороны и со стороны боевиков украинские военные покинули определенные ОБСЕ позиции.

"В настоящее время неизвестно, отвёл ли своих военных противник, за этим уже наблюдают представители наблюдательной миссии ОБСЕ", - сказано в сообщении.

Кроме того, на днях ожидается приезд представителя украинской стороны в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы для того, "чтобы продолжить работу по отводу сторон на определенные Минскими договоренностями рубежи".

Источник 

ООС, отвод сил
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