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Админсуд объяснил отмену переименования проспектов Бандеры и Шухевича

27.06.2019 / 10:46
Окружной административный суд города Киева считает, что проспекты Московский и Генерала Ватутина были переименованы в Степана Бандеры и Романа Шухевича с нарушением процедуры.

Об этом говорится в пояснении суда, обнародованном 26 июня.

Рассмотрение дела длилось с августа 2016 года. В частности, суд удовлетворил частично иск ОО "Еврейская правозащитная группа" и ОО "Антифашистская правозащитная лига" к Киевскомк городскому совету и признал противоправным и отменил соответствующие переименования.

"Указанное решение принято судом ввиду нарушения процедуры по переименованию проспектов Московского и Генерала Ватутина, а также в связи с отсутствием надлежащего обоснования принятия данных решений", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что суд при рассмотрении этого дела принял во внимание "значительный общественный интерес, который отражен и в петициях против переименования, чего учел КГС во время совершения действий по изменению названия проспектов".

Напомним: 25 июня Окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта в тепана Бандеры и проспекта генерала Ватутина в Шухевича.

Киевский городской председатель Виталий Кличко уже заявил, что сейчас готовится апелляция это решение. "Реванша не будет!", - заверил мэр столицы.

7 июля 2016 года Московский проспект стал проспектом Бандеры.

1 июня 2017 года проспект Ватутина переименовали в Шухевича.

Источник 

суд, переименование, проспект Бандеры
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