ПЦР-тест выявляет коронавирус только у 40% инфицированных - ученый

Об этом в интервью Укринформу сказал профессор кафедры инфекционных болезней Харьковского национального медицинского университета Андрей Бондаренко.

«ПЦР-тест - очень чувствительный и специфический. Материал для него берется из носа и горла, где вирус есть первые 5 дней. Затем вирус опускается ниже. Для того, чтобы полностью подтвердить диагноз, нужен уже бронхиальный секрет. Уже доказано, что по биоматериалу из носоглотки подтвердить наличие вируса можно только у 40% инфицированных. Собственно, поэтому по последним приказам Минздрава врачи имеют право ставить диагноз по клинической картине без подтверждения ПЦР-методом », - сказал Бондаренко.

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