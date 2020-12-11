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ПЦР-тест выявляет коронавирус только у 40% инфицированных - ученый

11.12.2020 / 17:18
По биоматериалу из носоглотки COVID-19 подтверждается только у 40% инфицированных, поскольку после 5 дней болезни вируса уже нет на слизистых оболочках носа и горла.

Об этом в интервью Укринформу сказал профессор кафедры инфекционных болезней Харьковского национального медицинского университета Андрей Бондаренко.

«ПЦР-тест - очень чувствительный и специфический. Материал для него берется из носа и горла, где вирус есть первые 5 дней. Затем вирус опускается ниже. Для того, чтобы полностью подтвердить диагноз, нужен уже бронхиальный секрет. Уже доказано, что по биоматериалу из носоглотки подтвердить наличие вируса можно только у 40% инфицированных. Собственно, поэтому по последним приказам Минздрава врачи имеют право ставить диагноз по клинической картине без подтверждения ПЦР-методом », - сказал Бондаренко.

Источник

коронавирус, ПЦР-тест
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