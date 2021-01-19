Из России менее 1%: Степанов рассказал, откуда в Украине ПЦР-тесты

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10:23
В Германии обнаружили новый вариант коронавируса, отличный от всех других
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14:53
Навального арестовали на 30 суток
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Неравный доступ к вакцинам от COVID-19 может привести к провалу в борьбе с пандемией - гендиректор ВОЗ
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12:48
Лавров о реакции Запада на задержание Навального: отвлекают от кризиса либерализма
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17:59
Covid: в Норвегии после вакцинации умерли 29 пожилых людей
- 10:23
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В Украине ограничили тариф на распределение газа - 1,79 гривни за кубометр20.01.2021 / 09:01Последние новости рубрики
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Марченко рассказал, как Кабмин хочет изменить формат сотрудничества с МВФ
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13:19
Когда заработает накопительная пенсионная система: Шмыгаль назвал сроки
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12:17
Правительство сможет убедить МВФ в соответствии мер на газовом рынке программе stand by, считает премьер
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14:52
Правительство склоняется поровну распределить между "Энергоатомом" и ВИЭ-генерацией 10,25 млрд кредита "Укрэнерго" под госгарантии – премьер
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13:50
Пенсионный фонд завершил 2020г. с дефицитом 13,2 млрд грн
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Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения29.12.2020 / 07:03
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06:37
В Одессе автомобиль протаранил McDonald's: есть пострадавшие
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08:21
Сильный ветер во Франции и наводнение в Британии: шторм "Белла" бушует в Европе
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09:12
На Киевщине злоумышленник бросил в полицейских гранату и открыл стрельбу
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08:37
В РФ горящий павильон с пиротехникой устроил в городе "фейерверк"
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08:58
"Карантиные" рейды: полиция штрафует пассажиров без масок в столичном метро
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