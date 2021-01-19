Войти | Зарегистрироваться
11:41

среда,
20 января
Онлайн
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Из России менее 1%: Степанов рассказал, откуда в Украине ПЦР-тесты

20.01.2021 / 10:54
Министерство здравоохранения не покупало в России тесты для диагностики коронавируса SARS CoV 2 методом полимеразной реакции.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге 19 января, отвечая на вопрос

Прямая речь: "Я приведу цифры о тестах, которые закупаются или закупались Министерством здравоохранения по странам производителей. Это Китайская Народная Республика, Соединенные Штаты Америки, Корея, Польша, Германия, Великобритания, Франция, Австрия, Канада, Чехия, Турция, Сингапур. Как вы видите, Российской Федерации здесь нет.

На сегодняшний день закупка большинства ПЦР-тестов осуществляется у украинского производителя "Украинские генетические технологии" как по государственному заказу, так и частными лабораториями.

Согласно актуальными данными Гослекслужбы, в реестр юридических лиц, ответственных за ввоз медицинских изделий для диагностики коронавирусной болезни методом ПЦР, входят 66 медицинских позиций. Из них Китай – это 15, Украина – 12, США – 7, Корея – 5, Италия – 5. Если мы говорим о РФ, то это три зарегистрированных медицинских изделия.

Три юридических лица, которые зарегистрированы в Российской Федерации и осуществляют свою деятельность через украинских поставщиков, составляют менее 0,6%. Это используется исключительно в частных лабораториях.

Государство точно не закупало, не закупает и закупать не планирует (в России)"..

Степанов назвал фейком информацию, что 90% ПЦР-тестов, которые используются в Украине, являются российскими.

Источник

коронавирус, ПЦР-тест
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
20 января
19 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.