На Закарпатье освятили новый храм УПЦ, вместо захваченного представителями ПЦУ



На Закарпатье в поселке Ясыня освящен новый храм Украинской Православной Церкви, построенный в течение трех месяцев для Георгиевской общины, вместо отобранного представителями ПЦУ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел УПЦ, чин освящения совершил митрополит Хустский и Виноградовский Марк (Петровций).

За богослужением молились сотни верующих Украинской Православной Церкви.

Как сообшалось, Георгиевский храм в приселке Ясиня/Кевелив был захвачен сторонниками ПЦУ 3 февраля 2019 года. Прихожане с настоятелем иереем Виталием Кеминя перешли молиться в частный дом.