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На Закарпатье освятили новый храм УПЦ, вместо захваченного представителями ПЦУ

11.12.2020 / 17:50
На Закарпатье освятили новый храм УПЦ, вместо захваченного представителями ПЦУ
Источник: Центр информации УПЦ
За богослужением молились сотни верующих Украинской Православной Церкви


На Закарпатье в поселке Ясыня освящен новый храм Украинской Православной Церкви, построенный в течение трех месяцев для Георгиевской общины, вместо отобранного представителями ПЦУ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел УПЦ, чин освящения совершил митрополит Хустский и Виноградовский Марк (Петровций).

За богослужением молились сотни верующих Украинской Православной Церкви.

Как сообшалось, Георгиевский храм в приселке Ясиня/Кевелив был захвачен сторонниками ПЦУ 3 февраля 2019 года. Прихожане с настоятелем иереем Виталием Кеминя перешли молиться в частный дом.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, новый храм, хустская епархия
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