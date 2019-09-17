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На Днепропетровщине при областной физиотерапевтической больнице-курорте построят храм УПЦ

17.09.2019 / 11:58
На Днепропетровщине при областной физиотерапевтической больнице-курорте построят храм УПЦ
Закладка камня в основание будущего храма УПЦ в честь Пресвятой Троицы Источник: Центр информации УПЦ
В рамках расширения благотворительной деятельности общины возникла инициатива открыть богадельню для престарелых, больных, одиноких священнослужителей и монахинь

На Днепропетровщине в селе Новотроицкое 15 сентября митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней заложил камень в основание будущего храма УПЦ в честь Пресвятой Троицы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской епархии, прихожанами храма станет религиозная община в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник", большая часть которой состоит из медперсонала областной физиотерапевтической больницы-курорта «Соленый лиман».

Во время богослужения представители местной власти, строители и благотворители, дирекция и ученики школы, пациенты и персонал больницы-курорта и многочисленные жители поселка молились о будущем храме.

Как сообщалось, село Новотроицкое расположено на берегу известного озера Соленый Лиман, на дне которого находятся залежи лечебной грязи, а рядом – источники минеральных вод. В 2001 году митрополит Ириней освятил корпуса областной физиотерапевтической больницы-курорта «Соленый лиман» и часовню в честь иконы Божьей Матери "Живоносный Источник", которую построили над бюветами лечебной воды.

26 июня 2005 года в часовне совершили первую литургию. На богослужениях в часовне поет уникальный хор, который состоит из врачей-заведующих различных отделений больницы «Соленый лиман».

В рамках расширения благотворительной деятельности общины при областной физиотерапевтической больнице возникла инициатива открыть богадельню для престарелых, больных, одиноких священнослужителей и монахинь. Также будет создано православное сестричество милосердия.

Главный врач курорта Валерий Гаркуша активно помогает приходу храма-часовни.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, новый храм, Днепропетровская епархия
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