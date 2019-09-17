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Киевсовет собирается заплатить 2,5 млн за продвижение своего Instagram и Facebook

17.09.2019 / 12:09
Киевсовет собирается заплатить 2,5 млн за продвижение своего Instagram и Facebook
Источник: Хмарочос
SMM-специалист должен увеличить количество подписчиков Киевсовета до 50 000

Центр публичной коммуникации и информации Киевсовета объявил тендер на SMM-услуги с ожидаемой стоимостью 2,5 миллиона гривен.

Такие средства готовы заплатить за то, что победитель в течение трех месяцев - с первого октября до конца года - увеличит количество подписчиков страниц Киевсовета в Facebook, Instagram и YouTube до 50 тысяч. Сейчас на Facebook-страницу Киевсовета подписано чуть больше 1300 пользователей, сообщает «Хмарочос».

Согласно условиям тендера, победитель должен иметь опыт обеспечения от 50 тысяч «шеров» и «лайков». Ниже объясняется, что «лайк» - это «условное выражение одобрения материала, профиля пользователя, фотографий и т.п. через клик или нажатие функциональной кнопки».

В документации подробно прописан контент, который следует разместить в соцсетях. В частности, речь идет о пяти интервью на тему торговли людьми и домашнего насилия, пять видеороликов об «Электронной столице», четыре поста о сиротстве, пять видео и 20 постов на тему «Комфортный город», 60 постов на тему «Я люблю тебя, Киев», пять фото, два видео и 10 постов на тему «Надежный друг», и другое.

Аукцион запланирован на 27 сентября.

Источник: Inpress.ua
реклама, тендер, Киевсовет, SMM
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