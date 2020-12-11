"Укрзализныця" планирует увеличить цены на билеты в следующем году

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В следующем году АО "Укрзализныця" ожидает 3,5 миллиарда гривен чистой прибыли. Для сравнения, в 2020 году правительство утвердило плановые доходы УЗ на уровне 69 тысяч гривен.

Выручку ожидают в 86,5 миллиарда гривен, что на 15,4% больше плановой выручки в этом году. EBITDA (Прибыль предприятия до налоговых, амортизационных, кредитных отчислений и износа - ЭП) должна вырасти на 5,4% - до более 19 млрд гривен.

Капитальные инвестиции возрастут более чем вдвое - до 27,2 миллиарда гривен. Из них 7,3 миллиарда - на капстроительство, 8,5 миллиарда - на покупку основных средств, 5,8 миллиарда - на их модернизацию и 5,2 миллиарда - на капремонт.

Грузовые перевозки принесут на 5,2% меньше доходов УЗ относительно плана на 2020 год и составят 7,2 миллиарда гривен.

Доходы от пассажирских перевозок ожидаются на уровне 7,8 миллиарда гривен, то есть более чем в два раза больше ожидаемых результатов этого года.

"В 2021 году предусмотрена индексация тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении с 1 марта на 2% ежемесячно. Дополнительные доходы составляют 557,9 млн грн ", - отмечается в финансовой отчетности Укрзализныци.

Наибольший рост административных расходов предусмотрено благодаря росту расходов на оплату труда и социальные мероприятия.

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